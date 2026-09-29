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Ben-Gvir Harem-i İbrahim'e baskın düzenledi, İsrail camiyi Müslümanlara kapattı

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Ben-Gvir, yüzlerce İsrailliyle El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi. İsrail makamları camiyi Yahudi bayramları gerekçesiyle Müslümanlara kapatırken, Filistin Vakıflar Bakanlığı ezan yasağını ve caminin İslam vakfı statüsünü vurguladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yüzlerce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisine baskın düzenledi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Ben-Gvir'in Harem-i İbrahim Camisi baskınına ilişkin görüntüleri yayımladı.

El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden biri olan Ben-Gvir, baskın sırasında kameralara yaptığı açıklamada, "Harem-i İbrahim'e ulaştığım zaman beni heyecanlandıran ve şarkı söylemeye iten bir enerjiyle doluyorum." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in açıklamaları sırasında arkasında, onunla birlikte baskına katılan fanatik İsrailli grup da yer aldı.

Öte yandan İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Yahudi bayramları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinin Müslümanların girişine kapatıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Vakıflar Bakanlığı, söz konusu kapatma kararı kapsamında ezan okunmasının da yasaklandığına işaret ederek, Harem-i İbrahim Camisine "dayatılan bölünmüşlüğün" tehlikesinin altını çizdi.

Bakanlık ayrıca, Harem-i İbrahim Camisinin tümüyle bir İslam vakfı niteliği taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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