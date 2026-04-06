İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan sahaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in düzenlediği baskına dair daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail makamları, güvenlik durumlarını bahane ederek 38 gündür Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmaya devam ediyor.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.