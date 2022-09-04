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"Bembeyaz" İsimli Film, Uluslararası Varna Film Festivali'nde İki Ödül Kazandı

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'Bembeyaz' İsimli Film, Uluslararası Varna Film Festivali'nde İki Ödül Kazandı

“Bembeyaz” isimli film, bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Varna Film Festivali’nde iki ödül kazandı. Filmin yönetmeni Necip Çağhan Özdemir ‘en iyi yönetmen’, başrol oyuncusu Mert Fırat ise ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

"Bembeyaz" isimli film, bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Varna Film Festivali'nde iki ödül kazandı. Filmin yönetmeni Necip Çağhan Özdemir 'en iyi yönetmen', başrol oyuncusu Mert Fırat ise 'en iyi erkek oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Balkanların önemli film festivallerinden olan ve bu yıl 26 Ağustos-4 Eylül arasında düzenlenen 30. Varna Uluslararası Film Festivali'ne, yönetmenliğini Necip Çağhan Özdemir'in yaptığı, başrollerinde Mert Fırat ve Ece Çeşmioğlu'nun yer aldığı "Bembeyaz" filmi de katıldı. Festivalde, Necip Çağhan Özdemir 'en iyi yönetmen', Mert Fırat da 'en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Film Festivali Mert Fırat Yönetmen Güncel Haberler

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