Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, merkez üssü Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Karaçi kentinin bazı bölgelerinde hissedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel