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Belucistan'da 2 operasyonda 17 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker öldü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 1 Kasım'da Kachhi ve Kharan bölgelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 17 silahlı militan etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 1 asker yaşamını yitirirken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, bölgede arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerince 1 Kasım'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 17 silahlı militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda Pakistan güvenlik güçlerine mensup 1 asker yaşamını yitirdi.

Eyaletin Kachhi ve Kharan bölgelerinde 1 Kasım'da yürütülen operasyonlarda, 17 silahlı militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede başka silahlı militanların bulunma ihtimaline karşı arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA)" saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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