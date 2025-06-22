Belgrad'da İsrail'e Silah Yardımına Karşı Gösteri

Belgrad'da İsrail'e Silah Yardımına Karşı Gösteri
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan kalabalık, İsrail'e silah yardımı yapılmasına tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek 'Özgür Filistin' sloganları attılar.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, toplanan halk İsrail'e silah yardımı yapılmasına tepki gösterdi.

Başkentteki Öğrenci Kültür Merkezinin karşısında bulunan meydanda toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken Sırbistan'ın İsrail'e silah yardımı yapmasını protesto etti.

Halk, ellerinde "Soykırımı silahlandırmaya son verin", "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

"Filistin halkına destek" isimli grup tarafından organize edilen gösteriye katılanlar daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen haftalarda The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından Sırbistan'ın İsrail'e askeri yardım gönderdiğini açıklamış, "Avrupa'da İsrail ile askeri mühimmat ticareti yapan tek kişiyim." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de Sırbistan'ın 2024'te İsrail'e silah satışının 23 milyon avroyu aştığı iddia edilmiş ancak resmi açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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