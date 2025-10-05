Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Haberler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekmek amacıyla gösteri yapıldı. Yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla toplandı ve Sırbistan hükümetine İsrail ile işbirliğini sona erdirme çağrısında bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 yıldır devam ettirdiği soykırıma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Sırbistan'daki Filistin Halkına Destek Platformu tarafından düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla toplantı.

Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor" ve "ABD katilleri koruyor" yazılı dövizler taşıdı.

Kalabalık, Sırbistan hükümetine İsrail ile tüm işbirliğini sona erdirme çağrısında bulundu.

Başkentte toplanan kalabalık daha sonra İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Kaynak: AA / Elvır Hodzıc - Güncel
500
