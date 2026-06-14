Haberler

Albüm: Kuzey İrlanda'nın Başkenti Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Protesto

Albüm: Kuzey İrlanda'nın Başkenti Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Protesto
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, günlerdir süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına tepki olarak binlerce kişi ırkçılık karşıtı miting düzenledi.

BELFAST, 14 Haziran (Xinhua) -- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta cumartesi günü binlerce kişi, günlerdir evlerin, iş yerlerinin ve araçların hedef alındığı olaylara tepki göstermek amacıyla ırkçılık karşıtı mitingde bir araya geldi.

Belfast pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırının ardından günlerce süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Kaynak: Xinhua
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Minik rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona