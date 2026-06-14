Albüm: Kuzey İrlanda'nın Başkenti Belfast'ta Irkçılık Karşıtı Protesto
Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, günlerdir süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına tepki olarak binlerce kişi ırkçılık karşıtı miting düzenledi.
BELFAST, 14 Haziran (Xinhua) -- Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta cumartesi günü binlerce kişi, günlerdir evlerin, iş yerlerinin ve araçların hedef alındığı olaylara tepki göstermek amacıyla ırkçılık karşıtı mitingde bir araya geldi.
Belfast pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırının ardından günlerce süren göçmen karşıtı şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Kaynak: Xinhua