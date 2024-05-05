Belen Kaymakamı trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Belen-İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Yılmaz, durdurulan araç sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarının önemini anlattı ve broşür dağıttı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, trafik uygulamasında sürücülerle sohbet etti.
Yılmaz, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Belen- İskenderun kara yolunda gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
Durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Yılmaz, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlattı, broşür dağıttı.
Yılmaz'a İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever de eşlik etti.