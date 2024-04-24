Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen muhtarları tebrik etti ve taleplerini dinledi.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Yılmaz, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen muhtarları tebrik etti.
Toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.