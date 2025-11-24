Haberler

Belen'deki Yangında İki Emniyet Mensubu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde bir otomobil satış merkezinde çıkan yangında, 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever ile komiser Derya Aslan hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 4'üncü sınıf emniyet müdürü Volkan Cansever'in yaşamını yitirdiği iş yeri yangınında ölen ikinci kişinin komiser Derya Aslan olduğu tespit edildi.

Fatih Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zeminindeki otomobil satış ve bakım merkezinde 22 Kasım'da çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden ikinci kişinin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazenin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Derya Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Aslan'ın cenazesinin, Adana'da defnedildiği öğrenildi.

Yangında dumandan etkilendikleri için tedavi gören 9 bina sakininin ardından hastanelerdeki 5 kişi de taburcu edildi.

Olayda yaşamını yitiren Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4'üncü sınıf emniyet müdürü Cansever'in cenazesi de Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Cansever için kılınan cenaze namazına babası Sefer ve anaokulu öğretmeni eşi Çiğdem Cansever'in yanı sıra Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kaygısız, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı.

Namazın ardından Cansever'in cenazesi toprağa verildi.

Belen ilçesindeki iş yerinde 22 Kasım'da gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının sardığı binadaki 2 kişi yaşamını yitirmiş, dumandan etkilendikleri için hastanelere kaldırılan 14 kişiden 9'u aynı gün taburcu edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden birinin Cansever'e ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.