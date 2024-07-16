Üye Girişi
Haberler

Belen'de trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis müdahale etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Kazada hasar oluşan otomobilden inen hafif yaralı üç şüpheli, çevredeki vatandaşlarla tartıştı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AEG 647 plakalı otomobil, Muhlisali'nde kaldırıma çıktı.

Kazada hasar oluşan otomobilden inen hafif yaralı üç şüpheli, henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki vatandaşlarla tartıştı.

Diğer araçlara da zarar veren 3 kişi, çıkan arbedeye müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Hatay Belen Olay Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title