Belen'de Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.
İlçe Müftülüsü Hamza Köse, Sakal-ı Şerif'in her yıl Kadir Gecesi ziyarete açıldığını söyledi.