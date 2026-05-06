Belen ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere eğitim verildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik güvenliği ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimde yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin önemi ve emniyet kemeri ile kask takılması gibi konular işlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Gazi Abdurrahman Paşa, İssume ile Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu öğrencilerine, yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin önemi, emniyet kemeri ve kask takılması konularında bilgi verildi.
Okul çevresinde dikkat edilecek hususları da anlatan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar