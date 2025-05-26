Belen'de Gönüllüler Ormanlık Alanları Temizledi
Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen temizlik etkinliğinde, gönüllüler ormanlık alandaki atıkları toplayarak çevre duyarlılığını artırmayı amaçladı. Etkinliğe katılan Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, doğanın korunması gerektiğine vurgu yaptı.
Hatay'ın Belen ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde İssume Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kamu görevlileri ve gönüllüler katıldı.
Katılımcılar, ormanlık alanda topladıkları atıkları çöp kutularına taşıdı.
Yılmaz, etkinlikteki konuşmasında, doğanın korunması gerektiğini söyledi.
Canlıların daha sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Yılmaz, "Toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel