Belen'de Domates Yüklü Tır Şarampole Düştü
Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen domates yüklü tır, yola dökülen domateslerle dikkat çekti. Sürücünün sağlık durumu iyi, ekipler olay yerine sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.
İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü tır, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.
Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.