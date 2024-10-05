Üye Girişi
Haberler

Belen'de Domates Yüklü Tır Şarampole Düştü

Belen'de Domates Yüklü Tır Şarampole Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen domates yüklü tır, yola dökülen domateslerle dikkat çekti. Sürücünün sağlık durumu iyi, ekipler olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde şarampole düşen tırdaki domatesler yola saçıldı.

İsmail A. idaresindeki 63 ABM 278 plakalı domates yüklü tır, Belen-Antakya çevre yolunun Halilbey mevkisinde şarampole düştü.

Tırın dorsesindeki domateslerin bir bölümü yola saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Dökülen domatesler, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Güncel Ulaşım Tarım Yaşam Belen hatay

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title