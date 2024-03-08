Belen'de Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Açıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sergi açıldı. Sergide kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetler tanıtıldı. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" projesi tanıtıldı.
Proje kapsamında, Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda sergi açıldı.
Sergide, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetler tanıtıldı.
Sergiye, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.