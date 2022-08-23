BELEDİYE TESİSİNDEN MALZEME ÇALDILAR, BAŞKAN SAYESİNDE YAKALANDILAR Güncel Haberler TOKAT'ın Başçiftlik Belediyesi'ne ait sosyal tesisten malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi, ihbarla olay yerine giden Belediye Başkanı Murat Tuncer'in de desteğiyle jandarma ekiplerince yakalandı. TOKAT'ın Başçiftlik Belediyesi'ne ait sosyal tesisten malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi, ihbarla olay yerine giden Belediye Başkanı Murat Tuncer'in de desteğiyle jandarma ekiplerince yakalandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Başçiftlik Belediyesi kayak tesisine ait sosyal tesislerde meydana geldi. Bölgeden araçla geçen biri, tesisin içindeki kalorifer peteklerini 3 şüphelinin araca yüklediğini görünce Belediye Başkanı Murat Tuncer'i arayarak bilgi verdi. Başkan Tuncer ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki tesise giden Başkan Tuncer, hırsızların kaçmaması için aracını yola park etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de şüpheliler O.T. (32), K.P. (18) ve Ö.K.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı. Olayın ardından bilgi veren Başkan Tuncer, Bir personelimizin babası buradan geçerken, kalorifer peteklerini araca yüklenirken görmüş. Aracın plakasını aldım. Hemen jandarmaya haber verdim. Daha sonra buraya geldim. Kalorifer kazanının başında kendilerinin uğraştıklarını gördüm. Müdahale ettiğim zaman paniklediler. Girişteki yolu keserek çıkışlarını engelledim. Jandarma gelince teslim oldular. İçeriden petekleri sökmüşler, başka neler almışlar incelemeden sonra belli olacak dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Murat Tuncer Başçiftlik Jandarma Güncel Haberler

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