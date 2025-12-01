Haberler

Belediye İşçisi Kılığına Giren Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.S, belediye işçisi kılığına girerek saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te, belediye işçisi kılığına girerek kamufle olan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için belediye işçisi kıyafeti giyerek dolaştığı tespit edilen A.S'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
