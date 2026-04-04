Belediye çalışanıyla basılan başkanla ilgili bomba itiraf: Herkes biliyordu, bizim için sürpriz olmadı

CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Özkan Yalım’la ilgili yaşananların parti içinde uzun süredir bilindiğini, kendisi için sürpriz olmadığını ve sürecin hem CHP’ye hem de Uşak’a zarar verdiğini belirterek "Defalarca özel hayatıyla ilgili uyarılarda bulundum. Ancak her defasında ‘bir şey olmaz’ diyordu” diye konuştu.

  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap ve rüşvet alma' suçlamalarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.
  • CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edileceğini belirtti.
  • Yılmaz Tozan, CHP'nin 17 belediyeden yaklaşık 9'unu kazandığını ifade etti.

Ankara’da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle uygunsuz vaziyette yakalanan ve yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ile “irtikap ve rüşvet alma” suçlamalarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki gelişmeler, CHP içinde krize neden oldu.

Yeni Şafak’a konuşan CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, olayın parti içinde uzun süredir bilindiğini belirterek, “Uzun zamandır Uşak’ta bu söylentiler dolaşıyordu. Bizim için sürpriz olmadı. Dışarıdan bakanlar açısından şaşırtıcı oldu. Uşak maalesef bu olayla birlikte olumsuz şekilde anılır hale geldi” dedi.

“KENDİSİNİ DEFALARCA UYARDIM”

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan gelişmeler nedeniyle üzüntünün hakim olduğunu ifade eden Tozan, Genel Başkan ve yardımcılarıyla görüştüğünü belirterek, “Genel Başkan’ın gerçekten üzgün olduğunu söyleyebilirim. Olayın partiye ciddi zarar verdiği düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Yalım ile parti içinde daha önce de çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığını dile getiren Tozan, delege seçimleri sürecinde sorunlar yaşandığını, bazı yöneticilerin istifa ettiğini ve belediye meclisinde de ciddi bir muhalefet bulunduğunu söyledi. Tozan, “Yalım’ı parti içinde çok sevildiğini söyleyemem. 2015’ten beri tanışırım. İlişkimiz iyi başlamıştı ancak son bir buçuk yılda ciddi şekilde gerildi. Defalarca özel hayatıyla ilgili uyarılarda bulundum. Ancak her defasında ‘bir şey olmaz’ diyordu” diye konuştu.

“MUHTEMELEN İHRAÇ EDİLECEK”

Parti içinde disiplin sürecinin işletilmesi gerektiğine yönelik beklenti olduğunu belirten Tozan, Yalım’ın partiden ihraç edileceğini ifade etti. Tozan, “Bizim bulunduğumuz yerde bu tür şeyler kolay kabul edilmez. İnsanlar bu nedenle olaya sert tepki verdi. Bunun savunulacak bir tarafı yok” dedi.

“HEM ŞEHRE HEM PARTİYE ZARAR VERDİ”

Yaşananların hem parti içinde hem de şehirde tedirginliğe yol açtığını söyleyen Tozan, “Bir korku ortamı oluşmuş durumda. Buna rağmen doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayız. Yaşananlar hem partiye hem de bulunduğumuz şehre zarar verdi” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK SÜRECİNE DE DEĞİNDİ

Özkan Yalım’ın adaylık sürecine de değinen Tozan, bölgede ön seçim yapılmadığını ve adayın Genel Merkez tarafından belirlendiğini belirtti. Tozan, “Seçimlere merkezden belirlenen adaylarla girdik ve başarılı olduk. 17 belediyeden yaklaşık 9’unu kazandık” dedi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

şahabettin Ayyıldız:

Ahlakdızlığı hırsızlığı görüp seyredenin ondan farkı yoktur

diyar-ı bekir:

akplilere biseferden bişey olmaz diyenlerin kendileri için hiçbirşey olmaz kafasındalar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

