Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıkların tahliye talepleri alınıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinleniyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 22. duruşmada, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, babası olan tutuksuz sanık Mustafa Aydar'ın Aziz İhsan Aktaş ile yaptığı meşru ticaret yüzünden yargılandığını söyledi.

Babasının Adana'da meşhur bir iş insanı olduğunu ve belediyeyle hiçbir işinin, alakasının bulunmadığını öne süren Aydar, "Benim de onun işleriyle alakam yoktur. Aktaş, babamın şirketine ait projeden iki daire beğenmiş ve satın almış. Bu yüzden 12 aydır tutuklu olmamalıyım. İhsan Aktaş diyor ki '4 milyonluk daireyi bana 4-5 katına sattılar.' Birincisi, benim bu ticaretle ilgim yoktur. İkincisi, 4 milyon tapuda görünen rakamdır. Türkiye'de kimse satın aldığı rakamı tam haliyle tapuda göstermiyordur. Dairenin çıplak halinin 16 milyon olduğunu hem savcılık hem bilirkişi raporları göstermektedir. Kaldı ki bu şahıs, dairelerin parasını ödememiştir. İhsan Aktaş'tan 300 bin dolar falan almadım, almış olsaydım bunu saklamazdım. Babam ev satmış, neyini inkar edeyim." şeklinde savunma yaptı.

Aydar, Aktaş'ın, babasının aracını satın aldığına ilişkin iddialarını da reddederek, "İşlemediğim bir suçtan dolayı cezaevindeyim. Yatarımın çok üstünde yatmışım. Bizler sizlerin adaletinize sığınıyoruz. Örgüt lideri Aktaş bile 5 aydır yatmışken, ben bir yıldır cezaevindeyim. Kaçmam, fare gibi de kaçıp saklanamam. Halkın seçtiği bir insan olarak onların güvenini boşa çıkaramam." diyerek tahliye talebinde bulundu.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, iddianameye konu olay tarihinde belediyede başkan ve başkan yardımcısı ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

O dönem CHP'de il başkan yardımcısı olarak görev yaptığını kaydeden Daka, 31 Mart yerel seçimleri için 3'üncü bölgede seçim çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Daka, Avcılar Belediyesinin seçim çalışmaları için 16 araç teslim aldığı iddiasına ilişkin, "Benim bu araçlardan haberim yoktur. Tarafıma herhangi bir araç teslim edilmemiştir. O dönemde CHP İl Başkan Yardımcısı'ydım. 31 Mart seçimi için çalışmaları sürdürüyordum." dedi.

Temelsiz iddialarla bir yıldır tutuklu bulunduğunu savunan Daka, "Ortada ne rüşvet var ne aracılık. Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş ile Akın Kumanlı rüşvet olmadığını söylüyor. Ortada rüşvet yokken nasıl aracılık edebilirim. Savcının rüşvet iddiasını neye dayandırdığını anlamış değilim. Tamamen içi boş, temelsiz bir iddiayla bir yıldır tutukluyum. Dosyada tüm deliller toplandı. Hakkımda toplanacak delil, dinlenecek kişi olmadığını göze alarak 11 aylık tutukluluğumu sonlandırmanızı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın akrabası Burak Kangal, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile sanık Gülal Erdovan Anıl'ın avukatı da suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Öğle arası verilen duruşma, tutuklu sanıklar ile avukatlarının dinlenmesiyle devam edecek.