Törene damga vuran an! Belediye başkanı, kadın mimarlara ödül vermedi; yaşadıkları şaşkınlık yüzlerine yansıdı

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) tarafından düzenlenen bir etkinlikte Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ödüllerini takdim etmediği iki kadına ödülleri, bir başka kadın tarafından verildi. Kadın mühendislerin o anki şaşkınlıkları da yüzlerine yansıdı.

PROGRAMIN AKIŞI DEĞİŞTİRİLDİ

Halk TV'nin haberine göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı İbrahim Şenel, Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Özlem Durdu Kabel, Denizlili iş insanları ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde ödül kazanan proje sahiplerine plaketlerini vermek üzere sahneye davet edilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, iki kadın mimarın ödülünü vermek istemeyince program akışı değiştirildi.

BAŞKA KADIN GÖREVLİ VERDİ

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin bu tavrı üzerine sahneye davet edilen Ece Gizem Şimşek ve Güncesu Yücel isimli kadın mimarların ödülünü başka bir kadın görevli verdi.

ELLERİNİ SIKARAK KUTLADI

Daha sonra sahneye çıkan Başkan Örki, diğer erkek mimarların ödüllerini takdim ederek onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Örki, sahnede gördükleri karşısında ne olduğunu anlamakta güçlük çeken kadın mimarları daha sonra ellerini sıkarak kutladı. Yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

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