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Belediye Başkanı Eşref Mutlu'dan Yaşlılara Ziyaret

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Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek onların sıkıntılarını dinledi ve birlik, beraberlik mesajı verdi.

Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, yaşlıları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mutlu, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Mutlu, "Bu güzel günlerde büyüklerimizi, hastalarımızı unutmamak temel sorumluluğumuzdur. Onların hayır duası, bu memlekete bereket ve huzur getirir. Belediyecilik sadece yol yapmak, su getirmek değil, gönüllere dokunmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel
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