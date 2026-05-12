Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Diependaele, Belçika-Türkiye Diyaloğu konulu toplantıda konuştu Açıklaması

Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, İstanbul'daki toplantıda Türkiye ile Belçika'nın sanayi alanında işbirliğinin önemine değindi. Diependaele, dijitalleşme ve inovasyonun sanayi üretiminde kritik bir rol oynayacağına inandığını belirtti.

Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, "Türkiye gibi güçlü ortaklarla işbirliği yaparak, hem geleceğin hem de imalat sektörünün geleceğinde hayati rol oynayabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Diependaele, İstanbul'daki MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Endüstri 4.0'dan 5.0'a: Küresel Jeopolitik Değişimler Arasında Üretimin Geleceği Üzerine Belçika-Türk Diyaloğu" toplantısının açılışında konuştu.

Küresel sanayi üretiminin jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kırılmaları ve enerji kısıtları nedeniyle yeniden şekillendiğini ifade eden Diependaele, üretim sistemlerinin artık akıllı, verimli, sürdürülebilir ve dayanıklı olması gerektiğini söyledi.

Diependaele, Türkiye ile Belçika'nın güçlü sanayi altyapıları ve birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, mevcut jeopolitik ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

İki ülke sanayisinin de birçok ortak zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret eden Diependaele, "Bu nedenle, günümüz jeopolitik koşullarında işbirliği hayati önem taşıyor ve bakanla daha fazla işbirliği yapma imkanlarını görüşmüş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Diependaele, Flaman bölgesinin Türkiye ile kurduğu ortaklığı derinleştirmek için büyük bir istekle çalıştığını belirterek, "Türkiye gibi güçlü ortaklarla işbirliği yaparak, hem geleceğin hem de imalat sektörünün geleceğinde hayati rol oynayabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekanın sanayi üretiminin merkezine hızla yerleştiğine dikkati çeken Diependaele, "Dijital dönüşüm, döngüsel üretim ve insan odaklı inovasyon alanlarında birlikte çalışarak, ortak zorlukları ortak fırsatlara dönüştürebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Diependaele, üretimin geleceğinin "soyut vizyonlarla değil, pratik tercihlerle" şekilleneceğini kaydederek, verimliliğin artırılması, nitelikli iş gücünün güvence altına alınması ve sınır ötesi güvenilir ortaklıkların kurulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
