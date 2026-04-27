Belçika ve Avustralya Dışişleri Bakanları Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Prevot'un ziyaretinin 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, Wong'un ziyaretinin ise 28-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua