Belçika'nın VRT'si 2027 Eurovision katılımını EBU'ya bildirdi, Gazze vurgusu yaptı

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Belçika'nın kamu yayıncılarından VRT, Bulgaristan'da düzenlenecek 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağını duyurdu.

VRT, yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliğine (EBU) katılımını bildirdiğini duyurdu.

Bildirimin ardından VRT üzerinden açıklama yapan kanalın üst yöneticisi Frederik Delaplace, EBU ve diğer yayıncılarla aylar süren görüşmeler yaptıklarını ve yarışmanın işleyişine ilişkin yaklaşımda değişim gördüklerini belirtti.

Delaplace, VRT'nin katılımını sürdürerek Eurovision'un geleceğini şekillendirmeye katkı sunmak istediğini belirterek, "Katılım, Gazze'de ve dünyanın geri kalanında yaşananları hiçbir şekilde onaylama veya normalleştirme anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

VRT Kamu Misyonu Direktörü Karen Donders da oylamada manipülasyon tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanacağını, savaş halindeki bir ülkenin yarışmayı kazanması durumunda ertesi yıl ev sahipliği yapamayacağını söyledi.

VRT 2024'te yarışmanın yayını sırasında İsrail'in eylemlerini protesto eden bir mesaj yayımlamış, 2025'te de protestolarını sürdürmüştü. VRT ayrıca 2025 yarışmasının ardından EBU'dan oylama konusunda tam şeffaflık istemiş ve yarışmaya gelecekteki katılımını sorgulayacağını açıklamıştı.

VRT, 2026 yarışmasında Belçika'yı diğer kamu yayıncısı RTBF temsil edeceği için o yıl yarışmacı göndermemişti.

Kaynak: AA