Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı - Haberler

Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı
Xinhua - Güncel
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OOSTENDE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Belçika'nın Oostende kentindeki bir duvar resmi görülüyor, 18 Mayıs 2022. Son yıllarda Oostende'deki binaların cephelerini tuval olarak kullanan sanatçılar, sokak sanatı olarak birçok duvar resmine imza attı.
OOSTENDE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Belçika'nın Oostende kentindeki bir duvar resmi görülüyor, 18 Mayıs 2022. Son yıllarda Oostende'deki binaların cephelerini tuval olarak kullanan sanatçılar, sokak sanatı olarak birçok duvar resmine imza attı. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)
Xinhua / Güncel