Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı - Haberler

OOSTENDE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Belçika'nın Oostende kentindeki bir duvar resmi görülüyor, 18 Mayıs 2022. Son yıllarda Oostende'deki binaların cephelerini tuval olarak kullanan sanatçılar, sokak sanatı olarak birçok duvar resmine imza attı. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel