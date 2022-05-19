Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı - Haberler

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Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı

Xinhua - Güncel
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Belçika'nın Oostende Kentinde Sokak Sanatı

OOSTENDE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Belçika'nın Oostende kentindeki bir duvar resmi görülüyor, 18 Mayıs 2022. Son yıllarda Oostende'deki binaların cephelerini tuval olarak kullanan sanatçılar, sokak sanatı olarak birçok duvar resmine imza attı.

OOSTENDE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Belçika'nın Oostende kentindeki bir duvar resmi görülüyor, 18 Mayıs 2022. Son yıllarda Oostende'deki binaların cephelerini tuval olarak kullanan sanatçılar, sokak sanatı olarak birçok duvar resmine imza attı. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

18 mayıs, Oostende, Belçika, Mayıs, Güncel, Haberler

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