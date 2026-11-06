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Belçika Meclisi, polisin hakim kararıyla evlere girmesini öngören tasarıyı kabul etti

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Belçika Temsilciler Meclisi, sınır dışı kararı bulunan düzensiz göçmenlerin yakalanması için polisin hakim kararıyla konutlara girmesine izin veren tasarıyı kabul etti. Tasarı, keyfi ev baskınlarına yol açabileceği ve insan haklarını ihlal edebileceği gerekçesiyle eleştirildi.

Belçika Temsilciler Meclisi, haklarında sınır dışı kararı bulunan bazı düzensiz göçmenlerin yakalanması için polisin hakim kararıyla konutlara girebilmesini öngören ve keyfi ev baskınlarına yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt ile Adalet Bakanı Annelies Verlinden'in hazırladığı tasarı, gece boyunca süren görüşmelerin ardından Genel Kurulda kabul edildi.

Sol muhalefet, düzenlemenin insan haklarını ihlal ettiğini savundu.

Groen milletvekili Matti Vandemaele, tasarının ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarına benzer adımlara zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Mecliste görüşlerine başvurulan avukatlar, soruşturma hakimleri ve federal polis, tasarıda kamu düzenine veya güvenliğe yönelik tehdidin açık biçimde tanımlanmadığını belirtti. Avukatlar ayrıca mevcut mevzuatın soruşturma hakimlerine bu tür aramalara izin verme yetkisi tanıdığına işaret etti.

Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani'nin de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanları, kendi belediyelerinde ev aramalarına karşı çıkacaklarını açıkladı.

Hükümet ortaklarından Les Engages Partisinin talebi üzerine tasarıya çocukların korunmasına yönelik ek hükümler konuldu.

Bazı muhalefet partilerinin hükümet krizi nedeniyle oylamanın ertelenmesi yönündeki talebi ise reddedildi.

Tasarı, Mecliste kabul edilmeden önce de ev baskınlarının önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilmişti. Sivil toplum kuruluşları, polisin sınır dışı kararı bulunan bazı kişileri yakalamak için evlerine girmesine izin veren düzenlemeyi ABD'deki göçmenlik baskınlarına benzetmişti. Hukukçular ise "kamu düzeni" ve "ulusal güvenlik" kavramlarının açık tanımlanmamasının keyfi uygulamalara yol açabileceği, konut dokunulmazlığı ve özel hayatın korunmasına ilişkin hakları zedeleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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