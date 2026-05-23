Belçika, sömürge döneminde insanlığa karşı suçlardan mahkum edildi

Belçika Yargıtayı, sömürge döneminde Kongo'da melez çocukların ailelerinden zorla alınmasını insanlığa karşı suç sayarak devleti mahkum etti ve tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, Avrupa'da bir devletin sömürge suçlarından ilk kez bu şekilde mahkum edilmesi olarak kayıtlara geçti.

Belçika Yargıtayı, alt mahkemenin Aralık 2024'te verdiği kararı onaylayarak, devletin yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme, uygulamanın ırk temelli sistematik bir politika kapsamında gerçekleştiğine ve "insanlığa karşı suç" niteliği taşıdığına hükmetti. Ayrıca zaman aşımı hükümlerinin bu davada geçerli olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, davacıların her birine 50 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Davacıların avukatı, kararın Avrupa'da sömürge dönemi suçlarına ilişkin "ilk emsal nitelikte mahkumiyet" olduğunu söyledi.

Dava, 1945-1950 yıllarında dönemin Belçika Kongosu'nda doğan ve siyah Kongolu anneler ile beyaz babalardan dünyaya gelen 5 çocuğun, 2-4 yaşlarındayken ailelerinden zorla ayrılmasına ilişkin açılmıştı. Çocuklar, çoğunlukla Katolik Kilisesi tarafından yönetilen kurumlara yerleştirilmişti.

Belçika hükümeti ise 2019 yılında, eski sömürgelerinde melez çocuklara yönelik "hedefli ayrımcılık ve ailelerden koparma" uygulamalarını kabul etmişti.

Mağdur davacılardan 80 yaşındaki Lea Tavares Mujinga, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bir ilk. Belçika'da ve Avrupa'da bir ilk. İlk defa bir mahkeme, kendi devletini insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle kınadı. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
