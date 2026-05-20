Belçika, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika'daki İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.