Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Belçika federal hükümeti, daha önce başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede uluslararası koruma başvurusunda bulunan sığınmacıların ülkede barınma hizmetlerinden yararlanmasını engellemeyi öngören yasa tasarısını onayladı.

İngilizce yayın yapan Brussels Times haber sitesine göre, hükümet, AB'nin İltica ve Göç Paktı kapsamındaki yeni Kabul Koşulları Direktifi'ni ulusal mevzuata aktarmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, düzenlemenin amacının sığınmacıların bir AB ülkesinden diğerine geçerek her defasında yeni bir iltica süreci başlatmasının önüne geçmek olduğunu belirtti.

Van Bossuyt, "Sığınmacıların bir Avrupa ülkesinden diğerine geçerek her seferinde yeniden iltica süreci başlatması ve ardından kendilerini bir barınma merkezinde yer beklerken bulması kabul edilemez." ifadesini kullanarak, bu gruptaki kişilerin Belçika'daki tüm uluslararası koruma başvurularının yaklaşık yüzde 38'ini oluşturduğunu kaydetti.

Daha önce başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapan kişilere Belçika'da barınma imkanı sağlanmamasının önünü açan düzenleme, AB üyesi başka bir ülkeye ilk olarak giriş yapan ve burada uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan sonra başvurusunun sonucunu beklemeden Belçika'ya geçerek yeniden başvuru yapan kişileri kapsıyor.

"Dublin kapsamındaki sığınmacılar" olarak tanımlanan bu kişiler, AB'nin Dublin düzenlemesi çerçevesinde ilk başvurularını yaptıkları üye ülkeye geri gönderilme sürecine tabi tutulabiliyor.

Hükümetin düzenlemesi, kış mevsiminin başlamasına haftalar kala sığınmacıların barınma imkanlarına erişimini sınırlandıracak yeni adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA