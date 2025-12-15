Belçika, 140,8 milyon avroluk mini-dronlar alacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin "sonunda geçmişin savaşları yerine geleceğin savaşlarına hazırlandığını" belirterek, 140,8 milyon avroluk mini-dronlar alacaklarını açıkladı.

Francken, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanlığının mini-dron alma planını "tarihi" olarak nitelendirdi.

"Sonunda geçmişin savaşları yerine geleceğin savaşlarına hazırlanıyoruz." ifadesini kullanan Francken, 140,8 milyon avro değerinde mini-dronlar satın alacaklarını bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, mini-dronlar NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla satın alınacak ve 140,8 milyon avroluk ödeme, bakım ve teknisyenlerin eğitimini de kapsıyor.

Keşif ve gözetleme amacıyla kullanılabilen mini-dronların, Romanya ile Litvanya'da konuşlu Belçikalı birlikleri desteklemesi planlanıyor.