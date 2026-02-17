Belçika'dan "Yahudi sünnetçi" tartışmasına dahil olan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'a tepki

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Anvers'te 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında başlatılan soruşturmayı "mohellerin hedef alınması" olarak nitelendiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki gösterdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Saar'ın soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerini alıntılayarak, Belçika'nın Avrupa'daki en köklü Yahudi topluluğuna ev sahipliği yaptığını, bundan gurur duyduklarını ve bunu korumak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Prevot, ülkesinde Yahudi karşıtlığıyla mücadele için ulusal koordinatör bulunduğunu ve savcıların nefret suçlarına karşı sıfır tolerans talimatıyla çalıştıklarını aktardı.

Belçika'da federal hükümetin Yahudi karşıtlığıyla mücadele için aldığı diğer önlemlere de değinen Prevot, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Bakan Saar, birbirimize karşı dürüst olalım. Anvers'teki mohel vakasından bahsediyorsunuz. Adli soruşturma, Yahudi cemaatinin bir üyesinin belirli bir tıbbi uygulama ile ilgili şikayeti üzerine başlatıldı. Bu arada, Belçika'da her yıl on binlerce ritüel sünnet, herhangi bir müdahale olmaksızın yasal olarak gerçekleştiriliyor. Bunu Yahudi yaşamına yönelik bir zulüm olarak sunmak, gerçekleri çarpıtmaktır. ve bu, bir kalıbın parçasıdır. İnsanların gerçek korkularını alıp, bunları Belçika'nın dış politikasına karşı bir argüman haline getirdiniz."

Prevot, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) yasa dışı ilan ettiği yerleşim yerlerinde yaşayan Belçikalı vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerini askıya aldıklarını belirterek, bu adımın uluslararası hukukun uygulanması anlamına geldiğini ve dini inanışları fark etmeksizin bütün vatandaşlar için geçerli olduğunu ifade etti.

"Burada gerçekte neler olup bittiği konusunda saf davranmayalım. Belçika, uluslararası hukukun tüm ihlallerini kesin bir şekilde kınamayı seçtiğinden beri, bazı İsrailli liderler, ilkesel hukuki tutumumuzu kasıtlı olarak antisemitizmle eş tutarak bir karıştırma kampanyası yürütmektedir. Bu anlatı yanlıştır." ifadelerini kullanan Prevot, İsrail'de yürütülenler dahil uluslararası çalışmaların bunu doğruladığını belirtti."

Prevot, Yahudi karşıtlığı kelimesinin aşırı kullanımının gerçek Yahudi karşıtlığına yönelik mücadeleyi zedelediğini gösteren çalışmaya atıfta bulunarak " Belçika'nın sahip olduğu her şeyle Yahudi topluluğumuzu koruyacağız. Onların endişelerini her zaman dinleyeceğiz. ve ayrıca, uluslararası hukuku ihlal eden herkesi her zaman kınayacağız." açıklamalarını yaptı.

Olay

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, White'ın sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklamıştı.

Prevot, White'ın Vandenbroucke'ye "kaba" demesine de tepki göstererek, "Belçikalı bir bakana yönelik kişisel saldırılar ve yargı meselelerine müdahale, temel diplomatik normları ihlal etmektedir." görüşünü paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar da White'ın iddialarını destekleyerek olaya dahil olmuş ve Belçika'nın sadece işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Yahudi Belçikalı vatandaşlara yönelik konsolosluk hizmetlerini askıya aldığını iddia etmişti.

Saar ayrıca, soruşturmayı "mohellerin hedef alınması" olarak değerlendirmiş Belçika'nın Yahudi karşıtlığıyla mücadele için planı ve ulusal koordinatörünün bulunmadığını öne sürmüştü.