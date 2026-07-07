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Belçika'da Filistin Devleti'nin tanınması için süreç hızlandı

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Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Filistin Devleti'nin tanınması kararının hazırlanması için kabinesine talimat verdi. Konu, 10 Temmuz'daki Bakanlar Kurulu'nda ele alınabilir. Koalisyon ortakları arasında tanınma ve yaptırımlar konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin kararın hazırlanması için kabinesine talimat verdiğini açıkladı.

Prevot, Flaman kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki yönetim organını feshetmesinin ardından Filistin'in tanınması konusunun yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Konunun 10 Temmuz'da yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınıp alınmayacağının henüz netleşmediğini belirten Prevot, "Cuma gününe yetişip yetişmeyeceğimizi bilmiyorum ancak konu yakında masada olacak." dedi.

Prevot, Filistin'in tanınması meselesinin mümkün olan en kısa sürede ele alınmasını umduğunu kaydetti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise geçen yıl New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin'i tanıyacağını duyurmuş ancak bunun için bazı şartlar öne sürmüştü.

Bu şartlar arasında, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yönetimden uzaklaştırılması yer alıyordu.

Belçika, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırım karşısında tepkisini gösteren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. 2024'te kurulan koalisyon hükümetinde ise İsrail'e karşı alınacak tavırla ilgili henüz fikir birliğine varılamamıştı.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit partileri, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamak gibi önlemler almaya çağırırken, diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak, hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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