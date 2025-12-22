Belçika'dan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim planına tepki

Belçika, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu bildirdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu adımın Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı güvenliği garanti etmenin en iyi ve tek yolu olan iki devletli çözüme yönelik bilinçli bir karşı duruş olduğunun altını çizen Prevot, "Belçika, tüm tarafların yararına olacak şekilde uluslararası hukuk ve barışın desteklenmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Prevot, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı, Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim"de yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.