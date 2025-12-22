Haberler

Belçika'dan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim planına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'da onayladığı 19 yeni yasa dışı yerleşim planının uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, iki devletli çözüm vurgusu yaparak bu adımın barışa zarar verdiğini belirtti.

Belçika, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu bildirdi.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu adımın Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı güvenliği garanti etmenin en iyi ve tek yolu olan iki devletli çözüme yönelik bilinçli bir karşı duruş olduğunun altını çizen Prevot, "Belçika, tüm tarafların yararına olacak şekilde uluslararası hukuk ve barışın desteklenmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Prevot, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasının uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez ihlali olduğunu vurguladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı, Güvenlik Kabinesi'nde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde Batı Şeria'nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005'te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim"de yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Fenerbahçelileri tedirgin eden Asensio gelişmesi

Fenerbahçelileri korkutan gelişme
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
title