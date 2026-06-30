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Belçika'da Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alınan Groen Partisi lideri serbest bırakıldı

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Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisi lideri Aimen Horch, Anvers'teki Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Gösteri, belediye binasına asılan İsrail bayrağını protesto etmek amacıyla düzenleniyor.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisi (Groen) lideri Aimen Horch, Anvers kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Anvers Belediye binasına İsrail bayrağının asılmasını protesto etmek amacıyla her pazartesi akşamı bina önünde protesto gösterisi düzenleniyor.

Yeşiller Partisi lideri Horch, dünkü gösterilerde idari amaçla gözaltına alındı.

Horch, gözaltındaki 12 kişiyle birlikte yerel saatle 01.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Anvers Belediyesi önünde gösteri yapılmasına genel olarak izin verilmezken, polis Grote Markt Meydanı'ndaki bazı göstericileri belediye binasından uzaklaştırdı.

Belediye meclisi toplantısı sırasında konuşan Anvers Belediye Başkanı Els Van Doesburg, "Kurallar herkes için geçerlidir." ifadesini kullanarak, polise yönelik provokasyonlara müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Belçika kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Horch ise gösterinin barışçıl olduğunu belirterek, belediyenin eylemin izinsiz olduğu yönündeki değerlendirmesini reddetti.

Horch, protestoların daha önce de aynı noktada sorunsuz şekilde yapıldığını savunarak, kamu düzeninin bozulduğu iddialarını kabul etmedi. Polise direndiği veya polise tükürdüğü yönündeki suçlamaları da reddeden Horch, gözaltı sırasında sakin kaldığını ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Anvers Belediye binasına İsrail bayrağının asılması kent siyasetinde tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Koalisyon ortağı Vooruit Partisi'nin bayrağın kaldırılmasını desteklemesine rağmen, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ile muhalefetteki Vlaams Belang'ın mevcut bayrak protokolünü koruma yönünde oy kullanması sonucu İsrail bayrağının belediye binasında kalmasına karar verildi.

Yeşiller Partisi ile sol görüşlü PVDA ise İsrail bayrağının belediye binasından kaldırılması çağrısını yineliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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