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Belçika'da Brüksel ile kıyı kentleri arasındaki tren seferlerinde polisler görev yapacak

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Belçika'da yaz sezonunda Brüksel ile kıyı kentleri arasındaki trenlerde güvenliği artırmak amacıyla sivil ve üniformalı polisler görev yapacak. İçişleri Bakanı Bernard Quintin, 'Sunrail' uygulamasıyla şiddet ve asayiş olaylarının önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Belçika'da yaz sezonu boyunca Brüksel ile kıyı kentleri arasında sefer yapan trenlerde güvenliği artırmak amacıyla sivil ve üniformalı polislerin görev yapacağı bildirildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, yaz aylarında trenlerde yaşanan şiddet ve asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla "Sunrail" adlı uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, Brüksel ile kıyı kentleri arasında karşılıklı sefer yapan trenlere eşlik edecek.

Bakan Quintin, "Yaz tatili herkes için dinlenme dönemi olmalı, rahatsızlık ya da yıldırma dönemi değil." ifadesini kullanarak, her trende görevlendirilecek polis sayısının risk analizine göre belirleneceğini açıkladı.

Quintin, sivil ve üniformalı polislerin trenlerde meydana gelebilecek asayiş olaylarına hızlı ve kararlı şekilde müdahale edeceğini vurguladı.

Bakanlık, yaz boyunca kıyı bölgelerine giden diğer tren hatlarında da benzer olayların yaşanması halinde bu güzergahlara da ilave polis ekiplerinin yönlendirileceğini kaydetti.

Belçika Federal Polisi Başkanı Eric Snoeck de ailelerin ve tatilcilerin, deniz kıyısına güvenli ve huzurlu bir ortamda seyahat edebilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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