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Belçika'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Belçika'nın Charleroi kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Belçika'nın Charleroi kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, Charleroi Savcısı Vincent Fiasse basın toplantısında, dün kentte suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Fiasse, yaklaşık 400 polisin görevlendirildiği operasyon kapsamında 34 adrese baskın yapıldığını, 27 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonda hedef alınan suç örgütünü bir yıldır takip ettiklerini aktaran Fiasse, baskınlarda 40 gram altın, 30 bin avro, yaklaşık 1,6 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, cep telefonları, çanta ve saat gibi lüks eşyalar ile çok sayıda silah ele geçirildiğini kaydetti.

Fiasse, gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklandığını, diğerlerinin gün içinde mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ifade etti.

Uyuşturucu ticareti

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı'nın, Latin Amerika'dan gelen kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline geldiği, buradan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmının başkent Brüksel'de dağıtıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA
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