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Belçika'da sıcak hava dalgası: Sarı alarm

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Belçika’da artan sıcaklık nedeniyle ülkenin büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verildi.

Belçika'da artan sıcaklık nedeniyle ülkenin büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamada, sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri yerel olarak 35 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin büyük bölümünde cumartesiye kadar sarı alarm verildiği bildirildi.

Sarı alarm, yüksek sıcaklıkların günlük yaşam ve özellikle sıcak havaya karşı hassas gruplar açısından risk oluşturabileceği anlamına geliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalarını ve günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: AA
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