Belçika'da Rusya karşıtı protesto - Haberler

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Belçika'da Rusya karşıtı protesto

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi. "Cut Russian Gas + Oil" (Rus gazı almayı bırakın) yazılı pankartın asıldığı gösteride söz alan konuşmacılardan biri, "Putin Ukrayna'da insanları öldürmek için Avrupa parasını kullanıyor. Bu, artık kabul edilemez!" dedi.

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Protesto, Belçika, Brüksel, Rus, Güncel, Haberler

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