Belçika'da Motosikletliler Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel'in simgesi Atomium'da toplanan yüzlerce motosiklet sürücüsü, Filistin'e destek amacıyla kentin ana caddelerinde konvoy oluşturdu. Gösteriye farklı ülkelerden katılımcılar da destek verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in simgesi Atomium'da buluşan yüzlerce motosiklet sürücüsü kentin ana caddelerinde konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Gösteriye Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'dan da katılımcılar oldu.

Motosikletlerine Filistin bayrakları ve kefiyeler takan sürücüler, kentin simgesi Atomium önünde buluşarak korna çalıp Brüksel'in ana caddelerinde konvoy halinde ilerledi.

Sürücüler 10 kilometrelik konvoyu Güney Tren İstasyonu'nda tamamladı.

Brüksel sokakları yarın da birçok STK ve binlerce aktivistin katılmasının beklendiği Filistin'e destek protestosuna sahne olacak.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
İran'ın Tel Aviv saldırısı güvenlik kamerasında: Umarız Gazzelileri anlamışsınızdır

İsraillilerin Gazzeli masumların neler yaşadığını tecrübe ettiği an
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu

Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.