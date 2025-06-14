Belçika'da Motosikletliler Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'in simgesi Atomium'da buluşan yüzlerce motosiklet sürücüsü kentin ana caddelerinde konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Gösteriye Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'dan da katılımcılar oldu.

Motosikletlerine Filistin bayrakları ve kefiyeler takan sürücüler, kentin simgesi Atomium önünde buluşarak korna çalıp Brüksel'in ana caddelerinde konvoy halinde ilerledi.

Sürücüler 10 kilometrelik konvoyu Güney Tren İstasyonu'nda tamamladı.

Brüksel sokakları yarın da birçok STK ve binlerce aktivistin katılmasının beklendiği Filistin'e destek protestosuna sahne olacak.