Belçika'da çocuk gözaltı merkezlerinde kapasite krizi

Güncelleme:
Belçika'da kapalı gözaltı merkezlerine yerleştirilen çocuk sayısının arttığı ve sistemde kapasite sorunları nedeniyle ciddi suçlara karışan çocukların serbest bırakıldığı bildirildi.

De Standaard gazetesinin haberine göre, 2025 yılında toplam 2 bin 169 çocuk güvenlikli kapalı kurumlara yerleştirildi.

Bu rakam 2024'e kıyasla yüzde 9, 2023'e göre ise yüzde 20 artışa karşılık geldi.

Kapasite yetersizliği özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde belirgin olurken, çocuk mahkemesi tarafından yerleştirilen 10 çocuk, yer bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Benzer sorunların yaşandığı Flaman bölgesinde de 2023'te kapasite yetersizliği nedeniyle 130, 2024'te ise 141 yerleştirme iptal edildi.

Belçika'da cezaevlerinde kapasite sorunu

Belçika'da cezaevleri ve kapalı kurumlarda uzun süredir kapasite sorunu yaşanıyor.

Resmi verilere göre cezaevlerindeki doluluk oranı birçok tesiste kapasitenin üzerine çıkarken, bu durum tutuklu ve hükümlülerin koşullarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Avrupa Konseyi ve çeşitli insan hakları kuruluşları, Belçika'yı aşırı doluluk ve yetersiz altyapı nedeniyle sık sık eleştiriyor.

Kapasite sıkıntısının, yetişkin cezaevlerinin yanı sıra çocuklara yönelik kapalı kurumları da etkilediği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında ilk tutuklama! Verdiği ifade bomba
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum

Valinin oğlunu yakacak ifade: Ben bu silahla...
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Okul saldırılarını fırsat bildiler! 100'den fazla kişi yakalandı
Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...