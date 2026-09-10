Haberler

Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda öğretmenler tasarruf önlemlerine karşı greve gitti

Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya-Brüksel Federasyonu'nda (FWB) öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim alanında planladığı tasarruf önlemleri ve reformları protesto etmek amacıyla greve gitti.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya- Brüksel Federasyonu'nda (FWB) öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim alanında planladığı tasarruf önlemleri ve reformları protesto etmek amacıyla greve gitti.

Frankofon öğretmen sendikası CSC Enseignement tarafından yapılan açıklamada, Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda greve gidildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca eğitim çalışanlarının bugün Liege kentinde gösteri düzenleyeceği kaydedildi.

Sendikalar, öğretmenlerin ders yükünün artırılması, bazı eğitim harcamalarının azaltılması ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelere tepki gösteriyor.

FWB hükümeti ise söz konusu önlemlerin bütçe açığını kontrol altına almak ve kamu harcamalarını azaltmak için gerekli olduğunu savunuyor.

FWB'deki eğitim çalışanları, hükümetin politikalarına karşı daha önce de greve gitmişti.

CSC Enseignement, öğretmenleri 18-27 Mayıs tarihleri arasında 10 günlük greve çağırmış, çeşitli kentlerde iş bırakma ve protesto gösterileri düzenlenmişti. Sendikalar, hükümetin tasarruf ve eğitim reformlarını geri çekmesini talep etmişti.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Norveç Başbakanı Store: Zelenskiy'i taşıyan uçak İHA tarafından neredeyse vuruluyordu

Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi

Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti
Okan Buruk'un hakem isyanını sordular! Sporting hocasından çok konuşulacak yanıt

Söyledikleri Galatasaraylıları çileden çıkardı
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle