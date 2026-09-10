Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda öğretmenler tasarruf önlemlerine karşı greve gitti

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya- Brüksel Federasyonu'nda (FWB) öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim alanında planladığı tasarruf önlemleri ve reformları protesto etmek amacıyla greve gitti.

Frankofon öğretmen sendikası CSC Enseignement tarafından yapılan açıklamada, Belçika'da Fransızca eğitim veren okullarda greve gidildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca eğitim çalışanlarının bugün Liege kentinde gösteri düzenleyeceği kaydedildi.

Sendikalar, öğretmenlerin ders yükünün artırılması, bazı eğitim harcamalarının azaltılması ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemelere tepki gösteriyor.

FWB hükümeti ise söz konusu önlemlerin bütçe açığını kontrol altına almak ve kamu harcamalarını azaltmak için gerekli olduğunu savunuyor.

FWB'deki eğitim çalışanları, hükümetin politikalarına karşı daha önce de greve gitmişti.

CSC Enseignement, öğretmenleri 18-27 Mayıs tarihleri arasında 10 günlük greve çağırmış, çeşitli kentlerde iş bırakma ve protesto gösterileri düzenlenmişti. Sendikalar, hükümetin tasarruf ve eğitim reformlarını geri çekmesini talep etmişti.

Kaynak: AA