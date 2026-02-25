Haberler

Belçika'nın Frankofon bölgelerinde ülkenin diğer resmi dili Flamanca eğitimi zorunlu olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Fransızca eğitim veren bölgelerinde, 2027'den itibaren tüm öğrencilerin ilkokul üçüncü sınıftan itibaren Flamanca dersleri alması zorunlu hale getirilecek. Bu yeni düzenleme ile öğrencilerin iş fırsatlarını artırmayı hedefleniyor.

Belçika'nın Fransızca eğitim veren bölgelerinde öğrenim gören öğrenciler için Flamanca dersleri zorunlu hale getirilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransızca konuşulan Brüksel Başkent Bölgesi ile Valon bölgelerinin Eğitim Bakanı Valerie Glatigny, yerel basına yaptığı açıklamada, 2027'den itibaren tüm öğrencilerin ilkokul üçüncü sınıftan (8-9 yaş) başlayarak Flamanca öğrenmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

Halihazırda Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki Fransızca eğitim verilen okullarda Flamanca üçüncü sınıftan itibaren öğretilirken, yeni düzenlemeyle uygulama Valon Bölgesi'ne de genişletilecek.

Yeni düzenlemeyle ortaöğretimde Flamanca öğrencilerin zorunlu ikinci dili olacak, farklı bir dil öğrenmek isteyenlerin ise okullarından özel izin alması gerekecek.

Mevcut sistemde Fransızca eğitim alan öğrenciler, ilkokul beşinci sınıftan itibaren ikinci dil olarak Flamanca, İngilizce veya Almanca arasında seçim yapabiliyor. Ancak öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'i İngilizceyi tercih ediyor ve bu durum çok sayıda öğrencinin eğitim hayatı boyunca Belçika'nın resmi dillerinden Flamanca'yı öğrenmeden mezun olmasına yol açıyor.

Yetkililer, reformun gençlerin iş piyasasındaki fırsatlarını artırmayı hedeflediğini belirtirken, uygulamanın önündeki en büyük engelin Flamanca öğretmeni eksikliği olduğu ifade ediliyor.

Düzenlemenin 1 Eylül 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş

Karakoldaki cinayette kan donduran detay! Bıçağı içeri böyle sokmuş
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak

Yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bize transfer olacak