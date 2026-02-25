Belçika'nın Frankofon bölgelerinde ülkenin diğer resmi dili Flamanca eğitimi zorunlu olacak

Belçika'nın Fransızca eğitim veren bölgelerinde öğrenim gören öğrenciler için Flamanca dersleri zorunlu hale getirilecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransızca konuşulan Brüksel Başkent Bölgesi ile Valon bölgelerinin Eğitim Bakanı Valerie Glatigny, yerel basına yaptığı açıklamada, 2027'den itibaren tüm öğrencilerin ilkokul üçüncü sınıftan (8-9 yaş) başlayarak Flamanca öğrenmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

Halihazırda Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki Fransızca eğitim verilen okullarda Flamanca üçüncü sınıftan itibaren öğretilirken, yeni düzenlemeyle uygulama Valon Bölgesi'ne de genişletilecek.

Yeni düzenlemeyle ortaöğretimde Flamanca öğrencilerin zorunlu ikinci dili olacak, farklı bir dil öğrenmek isteyenlerin ise okullarından özel izin alması gerekecek.

Mevcut sistemde Fransızca eğitim alan öğrenciler, ilkokul beşinci sınıftan itibaren ikinci dil olarak Flamanca, İngilizce veya Almanca arasında seçim yapabiliyor. Ancak öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'i İngilizceyi tercih ediyor ve bu durum çok sayıda öğrencinin eğitim hayatı boyunca Belçika'nın resmi dillerinden Flamanca'yı öğrenmeden mezun olmasına yol açıyor.

Yetkililer, reformun gençlerin iş piyasasındaki fırsatlarını artırmayı hedeflediğini belirtirken, uygulamanın önündeki en büyük engelin Flamanca öğretmeni eksikliği olduğu ifade ediliyor.

Düzenlemenin 1 Eylül 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.