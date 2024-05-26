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Belçika'da Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı Başladı

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Belçika'da Avrupa Birliği ev sahipliğinde Filistin yönetiminin de katıldığı Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı başladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, 'Filistin'in diğer bölgeleri her an patlamaya hazır halde' dedi.

- Belçika'da Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı başladı

Borrell:

"Filistin'in diğer bölgeleri her an patlamaya hazır halde"

BRÜKSEL - Belçika'da Avrupa Birliği ev sahipliğinde Filistin yönetiminin de katıldığı Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı başladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Filistin'in diğer bölgeleri her an patlamaya hazır halde" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB ev sahipliğinde Filistin yönetiminin de katıldığı Filistin Uluslararası Ortaklar Toplantısı başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılırken, toplantı öncesi AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ortak basın toplantısı düzenledi. Borrell, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze'deki durum tüm sözlerin ötesine geçti. Filistin'in diğer bölgeleri her an patlamaya hazır halde. İsrail, Refah çevresinde saldırılarını sürdürüyor. Tek insani yardım giriş kapısı olan Refah kapalı, Gazze'nin kuzeyinde de durum çok kötü. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'den Refah saldırılarını durdurmasını ve insani yardımların geçişini serbest bırakmasını istedi. Mahkeme, soykırım iddialarının araştırılması için BM heyetlerinin bölgeye girişini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Filistin yönetimi gerekiyor"

Uluslararası toplumun acilen kalıcı ateşkes sağlanması, rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Gazze'deki insani felaketi sona erdirmeye yönelik yolları aramak için Brüksel'de bir araya geldiğini aktaran Borrell, "Bölgede giderek artan şiddet sarmalı, hesapsızca yapılan saldırılar, terör ve insani yardımları engelleyen yerleşimcilerin şiddetinin önlenmesi gerekiyor. Filistin otoritesi şiddete karşı çok önemli bir sabır gösteriyor. Bu nedenle bugün uluslararası toplumun Filistin'de reform yapılması ve yeniden yapılandırma sürecinde neler yapılabileceği de ele alınacak" ifadelerini kullandı. Borrell, bölgede kalıcı barış için güçlü bir Filistin devleti gerektiğini söyledi.

"En acil ihtiyacımız kalıcı ateşkes ve insani yardımdır"

Filistin Başbakanı Mustafa ise, Filistin halkına destek veren ülkelere teşekkür ederek, "İlk olarak Gazze'de çok kaybımız var. En acil ihtiyacımız kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Bunun yanında insani yardımların acilen ulaştırılması ve Filistin kamu hizmetlerinin sağlanabilir olması için reform yapılmasıdır. Yaşayabilir bir devlet için gereken kurumsal yapı ve ekonomik imkanların sağlanmasına ihtiyacımız vardır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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