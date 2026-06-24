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Belçika'da "en sıcak 24 Haziran" kayıtlara geçti

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Belçika'da sıcak hava alarmı altında 24 Haziran tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Başkent Brüksel'de sıcaklık 35,1 dereceye ulaşırken, aşırı sıcaklar nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Ülke genelinde sıcak hava alarmı verilen Belçika'da, "en sıcak 24 Haziran"ın yaşandığı bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, başkent Brüksel'in Uccle Belediyesinde sıcaklığın 35,1 dereceye ulaştığını aktardı.

Dehenauw, böylece ülkede en sıcak 24 Haziran'ın kayda geçtiğini, bugün için en yüksek sıcaklığın bundan saatler önce 33,2 dereceyle ölçüldüğünü belirtti.

Dehenauw, daha önceki en sıcak 24 Haziran'ın, 1976'da 32,8 dereceyle yaşandığı bilgisini paylaştı.

Bugünden itibaren Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabilecek 35 dereceyi aşması ve cuma günü 38 dereceyi görmesi bekleniyor.

Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edilmişti.

Belçika Demir Yolları (SNCB), aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba ile cuma günleri arasında günde yaklaşık 100 tren seferini iptal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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