Belçika'da çatıya yerleştirilen Boeing 707 1993 yılında teknik arıza nedeniyle Belçika'nın Oostende Havaalanına zorunlu iniş yapan Benin Devlet Başkanı'na ait Boeing 707 özel uçak, bir daha havalanamadı. 1993 yılında teknik arıza nedeniyle Belçika'nın Oostende Havaalanına zorunlu iniş yapan Benin Devlet Başkanı'na ait Boeing 707 özel uçak, bir daha havalanamadı. Havaalanında uzun yıllar bekletilen uçağı Belçikalı politikacı ve iş insanı Walter Govaert, 2012 yılında satın alarak Wetteren'deki Expo-Gowalt sergi merkezi binasının çatısına yerleştirdi. AA / Dursun Aydemir - Güncel Oostende Belçika Güncel Haberler

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