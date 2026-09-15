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Belçika'da aynı cami ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu

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Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu.

Belçika'nın Schelle bölgesindeki Tawfieq Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu.

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü'nün ABD merkezli sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Tawfieq Camisi'nin yeniden İslam karşıtı saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Paylaşımda, caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldığı belirtildi.

Belçika Müslüman Hakları İzleme Örgütü, yetkili makamlara olayların kapsamlı şekilde soruşturulması ve somut koruyucu önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Yerel medyadaki haberlere göre, polis bugünkü saldırıdan ilk olaydaki failin sorumlu olup olmadığını inceliyor.

Aynı cami 4 Eylül'de de İslam karşıtı saldırının hedefi olmuş, olay hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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