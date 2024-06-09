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Belçika'da Avrupa Parlamentosu ve genel seçimler tamamlandı

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Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) ve ülkenin genel seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Seçime yüksek katılım gözlendi ve bazı ilçelerde oy verme süresi uzatıldı. Seçim sonuçları ise 10 Haziran'da açıklanacak.

Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) ve ülkenin genel seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan seçimler, kağıt oy pusulası üzerinden yapılan oylama için 14.00'te, elektronik oylama için 16.00'da tamamlandı.

Seçime katılımın yüksek olduğu gözlenirken, bazı oy verme merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Uzun kuyruklar nedeniyle bazı ilçelerde oy verme işleminin 18.00'e kadar uzatılabileceği öğrenildi.

Vatandaşlar hem AP hem de federal yapıdaki ülkenin genel seçimleri için sandığa gitti.

Seçmen yaşının düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler de oy kullandı.

Kesin olmayan ilk sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların ise 10 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Seçim sonrası beklentiler neler?

Belçika'da federe bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.

Flaman bölgesinde yarışın aşırı sağcı ve milliyetçi partiler arasında, Fransızca konuşulan Valon ve çift dilli Brüksel-Başkent bölgesinde sosyalist ve liberal partiler arasında geçmesi bekleniyor.

Aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang'ın sandıktan birinci parti çıkması bekleniyor.

11,5 milyon nüfuslu Belçika, AP'ye 22 milletvekili gönderecek.

Kaynak: AA / Güncel

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