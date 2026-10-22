Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika'da Austen Fırtınası nedeniyle 3 bölgede yarın turuncu alarm verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Austen Fırtınası nedeniyle 3 bölgede yarın öğleden geceye kadar turuncu alarm verildiğini açıkladı. Saatte 100 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın geniş çaplı hasara ve trafikte ciddi aksamaya yol açabileceği belirtildi.

Belçika'nın batı ve kuzeyindeki bazı bölgelerde Austen Fırtınası nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamada, Doğu ve Batı Flandre ile Hainaut bölgeleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu 3 bölgede yarın öğleden gece saatlerine kadar Austen Fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar beklendiği, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği belirtildi.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın, geniş çaplı hasara yol açabileceği ve trafiği ciddi şekilde etkileyebileceği aktarılan açıklamada, halka "yetkililerin talimatlarına uyma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağışın da beklendiği bazı bölgelerde, su baskınlarının meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
Atanacağı günü bekliyordu! Sevda'nın son hayali cenazesinde ortaya çıktı

Cenazesinde imamın anlattıkları kahretti! Son hayali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar

Bu ülkede evler ve dükkanlar bedava! Nedeni duyanları şaşırtıyor
180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

Aynı kişi olduklarına inanmak çok güç: Ünlü oyuncunun yarısı gitti

Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

Ünlü şarkıcıdan nazara karşı önlem: Sahne öncesi mutlaka bunu yapıyor
31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor, 400 çalışan işsiz kalacak

31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kıldırıldı

Cenazede tartışma yaratacak olay

Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor

Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin'in kardeşi ortaya çıktı! Hiç benzemiyorlar

Dünyaca ünlü ismin kardeşi ortaya çıktı! Görenler inanamadı